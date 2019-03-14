Тимошенко поскаржилась голові Представництва ЄС в Україні на порушення під час виборчої кампанії



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Юлія Тимошенко провела зустріч із Хугом Мінгареллі Фото: ba.org.ua

Лідер «Батьківщини»: Ми сподівалися, що нечесним виборам покладено край, але те, що зараз відбувається, є несумісним з демократією

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко провела зустріч із головою Представництва Європейського Союзу в Україні, послом Хугом Мінгареллі. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Батьківщини».

Тимошенко розповіла послу про ситуацію в Україні та хід президентської кампанії, насамперед, масштабні фальсифікації, які організовує та здійснює команда чинного президента.

«Я би хотіла, щоб ви знали про проблеми, з якими ми стикаємося під час цієї виборчої кампанії, – масштабні порушення і фальсифікації. В Україні відбулися дві революції, для того щоб у країні панувала свобода, демократія і європейські цінності. Ми дуже сподівалися, що нечесним виборам буде покладено край, але те, що зараз відбувається, є несумісним з демократією», – наголосила лідер «Батьківщини».

За її словами, наразі використовуються наступні методи масштабної фальсифікації, яка ініційована президентом і втілюється у життя в усіх регіонах України.

Зокрема, зловживання адміністративним ресурсом, проведення за державний кошт спеціальних виплат напередодні голосування (одноразова доплата пенсіонерам, монетизація субсидій, спеціальні виплати тощо), прямий «чорний» підкуп виборців за готівкові кошти, реєстрація так званих технічних кандидатів у Президенти України, включаючи кандидатів-клонів, замовні соціологічні дослідження, запровадження цензури, тиск на членів партії ВО «Батьківщина», упереджене ставлення ЦВК, що складається з пропрезидентської більшості і діє незаконно, легалізація підкупу виборців (роздачі грошей) та непропорційний розподіл керівних посад в ОВК, використання правоохоронних органів тощо.

«Ці брудні методи повністю спотворюють волевиявлення народу України. І це є неприпустимим», – резюмувала Тимошенко.

Зі свого боку посол Мінгареллі наголосив, що вибори в нашій державі мають бути чесними та вільними і відбуватися відповідно до стандартів ОБСЄ.

У зустрічі також брали участь заступник Голови партії «Батьківщина», голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Напередодні Тимошенко закликала Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів голови держави та заявила, що провокації Адміністрації президента досягли апогею.

Нагадаємо, ЦВК затвердила форму та текст виборчого бюлетеня, який буде пісочного кольору з параметрами 20 см на 80 см.