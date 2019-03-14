У будинку культури на Київщині поліція виявила агітаційні матеріали



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Будинку культури у смт Коцюбинське

Співробітник будинку культури розмістив палатки з логотипом та агітаційну продукцію у заборонених законом місцях

Упродовж минулої доби до поліції Київщини надійшло 7 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Одне з них стосувалось незаконного розміщення агітації у смт. Коцюбинське. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Протиправну діяльність працівника будинку культури у смт Коцюбинське виявили працівники Ірпінського відділу поліції під час моніторингу інтернет-ресурсів.

Як встановили правоохоронці, співробітник будинку культури розмістив палатки з логотипом та агітаційну продукцію у заборонених законом місцях, чим порушив Закон України «Про вибори Президента України». Поліцейські оглянули і в якості речового доказу вилучили агітаційну продукцію.

Відносно 32-річного чоловіка складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 212-14 КУпАП. Адмінматеріал буде направлений до суду для прийняття рішення.

Ще 4 факти про можливий підкуп виборців, що надійшли за минулу добу, під час перевірки працівниками поліції не знайшли свого об’єктивного підтвердження.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 157 повідомлень.

Складено 22 адміністративних протоколи за ст. ст. 152, 173, 183 за ч. 2 ст. 212-13 та за ч.2 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.

Також триває досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.