Негода в Києві: трамвай зійшов із колії та притиснув авто (фото)
На щастя, ніхто з людей не постраждав
Столиця потерпає від сильного снігопаду
Увечері 20 грудня у Києві на Подолі трамвай №11 зійшов із колії. Про це пишуть у Facebook-спільноті «Борщаговка-Інфо».
Трамвай притиснув автівку, яка була припаркована на узбіччі, і прим’яв транспортний засіб.
«На щастя, обійшлося без травмованих», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.
Також стався транспортний колапс у Києві: столицю паралізувала негода (фото, відео).
Як відомо, на онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.