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    Негода в Києві: трамвай зійшов із колії та притиснув авто (фото)

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    На щастя, ніхто з людей не постраждав - Негода в Києві: трамвай зійшов із колії та притиснув авто (фото)

    На щастя, ніхто з людей не постраждав

    фото: Борщаговка-Інфо

    Столиця потерпає від сильного снігопаду

    Увечері 20 грудня у Києві на Подолі трамвай №11 зійшов із колії. Про це пишуть у Facebook-спільноті «Борщаговка-Інфо».

    Трамвай притиснув автівку, яка була припаркована на узбіччі, і прим’яв транспортний засіб.

    «На щастя, обійшлося без травмованих», – ідеться в повідомленні.

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    На щастя, ніхто з людей не постраждав фото: Борщаговка-Інфо
    На щастя, ніхто з людей не постраждав фото: Борщаговка-Інфо

    Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

    Також стався транспортний колапс у Києві: столицю паралізувала негода (фото, відео).

    Як відомо, на онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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    Теги: Київ негода столиця
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    Негода в Києві: трамвай зійшов із колії та притиснув авто (фото)