Негода в Києві: трамвай зійшов із колії та притиснув авто (фото)

На щастя, ніхто з людей не постраждав

Столиця потерпає від сильного снігопаду

Увечері 20 грудня у Києві на Подолі трамвай №11 зійшов із колії. Про це пишуть у Facebook-спільноті «Борщаговка-Інфо».

Трамвай притиснув автівку, яка була припаркована на узбіччі, і прим’яв транспортний засіб.

«На щастя, обійшлося без травмованих», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

Також стався транспортний колапс у Києві: столицю паралізувала негода (фото, відео).

Як відомо, на онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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