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    Транспортний колапс у Києві: столицю паралізувала негода (фото, відео)

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    У Києві на дорогах зараз несолодко - Транспортний колапс у Києві: столицю паралізувала негода (фото, відео)
    У Києві на дорогах зараз несолодко
    фото: glavcom.ua

    Величезні пробки, ДТП та натовпи в метро – наслідки снігопаду

    Увечері 20 грудня у Києві почався сильний снігопад. У зв'язку з негодою на дорогах утворилося безліч заторів. На вулиці Вадима Гетьмана у бік Шулявки зупинилися майже всі тролейбуси. Вони, як і безліч легкових і вантажних автомобілів, не можуть піднятися на шляхопровід через ожеледицю. Про це йдеться в Telegram-каналі «Київ Оперативний».

    «Посипайок та снігоприбиральної техніки не видно», – повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

    Тим часом багато киян через колапс на дорогах спустилися в метро, що викликало затори й там. У соцмережах пишуть, що через погодні умови Київ скували «наземні та підземні пробки».

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    При цьому про дотримання дистанції, звичайно, не йдеться.

    Нагадаємо, ситуація почала ускладнюватися ще пообіді. Снігопад у Києві, який розпочався близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту в Києві.

    Сьогодні ввечері вже спостерігаються великі затори й масові ДТП. Рух на дорогах сповільнився через негоду, водночас комунальна техніка, яка прибирає шляхи, працює. Радник мера Києва Дмитро Білоцерковець нагадав, що у столиці слідкувати за технікою можна онлайн.

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    Теги: ДТП Київ метро транспорт снігопад негода пробки
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    Транспортний колапс у Києві: столицю паралізувала негода (фото, відео)