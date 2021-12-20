Столицю замітає снігом (фото)

На вулиці Києва вийшла спецтехніка дорожників

У Києві близько 15 години розпочався снігопад. Густий і лапатий сніг швидко засипає вулиці столиці.

На дороги вже вийшла техніка комунальної корпорації «Київавтодор». Вона уже чергує на вихідних позиціях у місті. Також дорожники розпочали обробку протиожеледними засобами підйомів та спусків, вулиць із бруківки, мостів, тротуарів.

Нині залучено 120 одиниць спецтехніки.

Загалом Київавтодор» має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

З 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

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