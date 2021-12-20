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    Столицю замітає снігом (фото)

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    Двори столичних будинків вже засипані снігом - Столицю замітає снігом (фото)
    Двори столичних будинків вже засипані снігом
    фото: glavcom.ua

    На вулиці Києва вийшла спецтехніка дорожників

    У Києві близько 15 години розпочався снігопад. Густий і лапатий сніг швидко засипає вулиці столиці.

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    Столицю замітає снігом (фото)
    Столицю замітає снігом (фото)
    Столицю замітає снігом (фото)
    Столицю замітає снігом (фото)
    Столицю замітає снігом (фото)
    фото: glavcom.ua

    На дороги вже вийшла техніка комунальної корпорації «Київавтодор». Вона уже чергує на вихідних позиціях у місті. Також дорожники розпочали обробку протиожеледними засобами підйомів та спусків, вулиць із бруківки, мостів, тротуарів.

    Нині залучено 120 одиниць спецтехніки.

    Загалом Київавтодор» має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

    Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

    З 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

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    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад
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    Столицю замітає снігом (фото)