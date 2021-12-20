Де у Києві чистять дороги від снігу: онлайн-карта роботи спецтехніки

Київ замітає снігом

Перший у цьому сезоні великій снігопад прийшов до столиці. Сьогодні ввечері вже спостерігаються великі затори й масові ДТП. Рух на дорогах сповільнився через негоду, водночас комунальна техніка, яка прибирає шляхи, працює. Радник мера Києва Дмитро Білоцерковець нагадав, що у столиці слідкувати за технікою можна онлайн.

«І вночі, і зранку, і протягом всього дня на вулицях працює і буде працювати техніка та працівники профільних комунальних підприємств», – написав він.

На мапі можна подивитися де і яка техніка працює на тій чи іншій вулиці.

Снігопад у Києві, який розпочався близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту в Києві.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

Вдень, після того як розпочався снігопад, на дороги вийшла техніка комунальної корпорації «Київавтодор».

З 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.