Нічний удар по Києву: фото рятувальної операції

Підрозділи ДСНС залучені у трьох районах Києва до ліквідації наслідків ракетного удару

Рятувальники ДСНС та поліція працюють на місцях падіння уламків ракет у Києві. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Дніпровський район

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок.

Загалом було врятовано 17 осіб, з яких 5 людей, які не могли самостійно пересуватися, та 7 дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.

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Також пошкоджень зазнала будівля садочку. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує.

За інформацією поліції, постраждало 34 особи. 15 - госпіталізовано. Попередні діагнози: колото-різані рани та гостра реакція на стрес.

На місці події працює психологічна служба ДСНС, також рятувальники розгорнули пересувні Пункти незламності.

Поліція взяла під охорону пошкоджену багатоповерхівку, зокрема для збереження майна евакуйованих громадян.

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За іншою адресою у цьому ж районі виникла пожежа у приватному житловому будинку, на площі 2 кв. м.

Дарницький район

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано.

Деснянський район

Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

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фото: Ігор Клименко/Telegram

Зафіксовано падіння уламків і в інших районах столиці. Підрозділи ДСНС не залучались, жертв та постраждалих немає.

Інформація оновлюється.

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Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.

У результаті ворожого удару постраждав 51 мешканець Києва, серед яких шестеро дітей.

Триває робота рятувальників на місці обстрілів

З'явилися фото наслідків ракетної атаки на Київ.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття усіх десяти ракет, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії.