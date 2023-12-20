У центрі столиці сталася ДТП із перевертанням (відео)
Біля місця аварії стоять три швидкі і декілька машин поліції
Сьогодні, 20 грудня, у центрі столиці сталася аварія, від удару машина перевернулася на дах.
У зв'язку із аварією на Галицькій площі, рух транспорту ускладнений від бульвару Тараса Шевченка у напрямку проспекту Берестейського. Правоохоронці закликають водіїв враховувати інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Біля місця аварії стоять три швидкі і декілька машин поліції.
До вдома, на цьому перехресті у столиці часто стаються аварії.
Минулого року кортеж президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП в Києві на Галицькій площі, колишня площа Перемоги.
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