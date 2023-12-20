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У центрі столиці сталася ДТП із перевертанням (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У центрі столиці сталася ДТП із перевертанням (відео)
фото скріншот відео

Біля місця аварії стоять три швидкі і декілька машин поліції

Сьогодні, 20 грудня, у центрі столиці сталася аварія, від удару машина перевернулася на дах.

У зв'язку із аварією на Галицькій площі, рух транспорту ускладнений від бульвару Тараса Шевченка у напрямку проспекту Берестейського. Правоохоронці закликають водіїв враховувати інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Біля місця аварії стоять три швидкі і декілька машин поліції.

До вдома, на цьому перехресті у столиці часто стаються аварії.

Минулого року кортеж президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП в Києві на Галицькій площі, колишня площа  Перемоги.

Теги: ДТП Київ відео аварія

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