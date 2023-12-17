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Через негоду на Харківщині без світла шість громад

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через негоду на Харківщині без світла шість громад
Через негоду сталися аварії на лініях електропередачі
фото ілюстративне

Унаслідок негоди у Харківській області станом на ранок 17 грудня залишаються знеструмленими 3945 споживачів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ліквідація наслідків негоди триває.

«Внаслідок негоди по області знеструмлено 3945 споживачів. Бригади енергетиків продовжують відновлення електропостачання в Барвінківській, Близнюківській, Вовчанській, Куп'янській, Чугуївській та Лозівській громадах», – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Станом на ранок суботи, 16 грудня, через негоду не було світла у 9 833 тис. споживачів Харківщини.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 17 грудня в низці областей пройдуть мокрий сніг та дощ. У західних областях місцями можливі сильні пориви вітру.

Теги: Харківщина негода електроенергія

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