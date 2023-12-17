Через негоду на Харківщині без світла шість громад

Через негоду сталися аварії на лініях електропередачі

Унаслідок негоди у Харківській області станом на ранок 17 грудня залишаються знеструмленими 3945 споживачів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Ліквідація наслідків негоди триває.

«Внаслідок негоди по області знеструмлено 3945 споживачів. Бригади енергетиків продовжують відновлення електропостачання в Барвінківській, Близнюківській, Вовчанській, Куп'янській, Чугуївській та Лозівській громадах», – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

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Станом на ранок суботи, 16 грудня, через негоду не було світла у 9 833 тис. споживачів Харківщини.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 17 грудня в низці областей пройдуть мокрий сніг та дощ. У західних областях місцями можливі сильні пориви вітру.