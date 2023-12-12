Ілюмінаційна казка у Києві: на Співочому полі відбудеться фестиваль ліхтарів

За словами організаторів, всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери

Напередодні Різдва, 22 грудня в столичному парку Співоче відкриється фестиваль ліхтарів Lights & Dreams. Проєкт в Україні пройде вперше. Про це повідомляють у Lights&Dreams.

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Відвідувачі побачать парк ілюмінацій та масштабні світлові інсталяції, кожна з яких сягає від 3-х до 7-ми метрів у висоту. «Понад 50 000 ліхтариків, 10 кілометрів шовку та 140 000 квадратних метрів парку перетворять Співоче на ілюмінаційну казку. Світлові інсталяції фестивалю стануть невід’ємною частиною легендарної історії про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти», – йдеться у повідомленні.

За словами організаторів, всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери: «Ми піклувались про те, щоб кожна локація, кожна деталь справила незабутнє враження на наших гостей. Тут ви побачите більше 30-ти ілюмінаційних локацій, серед яких: «Ліс казкових фей та ельфів», «Тунель закоханих», «Магічні коти», «Золотий дракон» тощо. Кожен персонаж є частиною легенди, яку ми створили спеціально під цей проєкт. Тепер цю історію можна прочитати в дитячих книгах та на одній з композицій при вході до парку».

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Окрім цього, фестиваль пропонує всім відвідувачам інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, фаєр-шоу, шоу аніматорів, стилізовані фотозони, тематичні фуд-корти та багато іншого.

Варто зазначити, що захід проводять організатори «Фестивалю гігантських китайських ліхтарів», що вже з успіхом пройшов в Києві та інших містах України.

Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights&Dreams або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу.