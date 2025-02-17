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У Києві знову насипало снігу, на дорогах очікується ожеледиця

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві знову насипало снігу, на дорогах очікується ожеледиця
Прибудинкові території від снігу очищають близько 3 тис працівників керуючих компаній та спецтехніка
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні, 17 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця

У столиці в ніч із неділі на понеділок засніжило. Для ліквідації наслідків снігопаду до роботи задіяли 237 одиниць техніки «Київавтодору». Роботи з очищення від снігу вулично-дорожньої мережі розпочалися орієнтовно після опівночі. Про це повідомила Київська  міська державна адміністрація. 

Зазначається, що колони спецтехніки працювали на основних магістралях столиці, мостах через річку Дніпро. Далі очищали від снігу другорядні вулиці та біля малоповерхової забудови.

«141 фахівець у складі 23 бригад із ручного прибирання чистить від снігу та обробляє протиожеледними матеріалами підходи до наземних і підземних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту», - повідомили у КМДА.

Наразі роботи з очищення від снігу вулично-дорожньої мережі ще тривають. Упродовж дня суттєво збільшать кількість бригад із ручного прибирання та оптимізують кількість снігоприбиральної техніки.

Також, за інформацією КМДА, прибудинкові території від снігу очищають близько 3 тис. працівників керуючих компаній.

У парках і скверах працюють «зеленбудівці». До прибирання снігу та протиожеледної обробки залучені 65 одиниць техніки та 557 працівників. Підготовлено 11,8 тонн посипкового матеріалу на день.

За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні, 17 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж кількох днів
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж кількох днів. Тож просимо водіїв бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, у неділю, 16 лютого до прибирання снігу в столиці задіяно 232 одиниці техніки «Київавтодору». 

Теги: Київ снігопад погода

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