Київ буде звільнено від покинутих авто, які роками стоять на вулицях: деталі від влади

Покинуті автомобілі роками залишаються на вулицях у деяких районах, створюючи перешкоди й небезпеку для міського середовища

Очільник Київської КОВА доручив розробити алгоритми переміщення автомобілів на спеціалізовані майданчики «Київтранспарксервісу» і подальшого їх зберігання

У Києві триває прибирання з вулиць автомобілів які згоріли внаслідок влучань російських дронів та ракет. Значну частину таких автівок уже вивезли. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Окреме питання – покинуті автомобілі, які роками залишаються на вулицях у деяких районах, створюючи перешкоди й небезпеку для міського середовища.

«На жаль, за майже три роки повномасштабної війни в столиці так і не було створено чітко визначеного механізму для вирішення цієї проблеми. Сьогодні разом з представниками профільних департаментів та силових структур напрацювали варіанти створення дієвої та прозорої системи для реалізації цих заходів», – зазначив Ткаченко.

Очільник Київської обласної військової адміністрації доручив розробити алгоритми переміщення автомобілів на спеціалізовані майданчики «Київтранспарксервісу» і подальшого їх зберігання.

Ткаченко очікує готових рішень, які буде винесено на розгляд найближчого засідання Ради оборони Києва. Він наголосив на важливості того, аби механізм працював злагоджено, в рамках закону й процес «не затягувався на багато років»

Нагадаємо, з вулиць Києва 16 січня почнали прибирати автівки, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських дронових чи ракетних ударів. За словами Ткаченка, багато цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.

До слова, у дворах і на дорогах Києва досі перебуває багато старих, залишених, занедбаних автомобілів, які порушують благоустрій. Так, лише у дворах будинків та на вулицях Києва кореспонденти «Главкома» зафіксували декілька десятків іржавих і навіть порослих мохом автомобілів.