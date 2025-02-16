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Київ засипало снігом, на дороги вийшла снігоприбиральна техніка

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Київ засипало снігом, на дороги вийшла снігоприбиральна техніка
У Києві працює комунальна снігоприбиральна техніка
фото: kyivcity.gov.ua

На прибудинкових територіях сніг прибирають 2,4 тисячі працівників керуючих компаній

У неділю, 16 лютого до прибирання снігу в столиці задіяно 232 одиниці техніки «Київавтодору». Про це повідомляє КМДА.

Повідомляється, що першочергово комунальники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми.

Також задіяно 144 працівники у складі 22 бригад із ручного прибирання. Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

На прибудинкових територіях сніг прибирають 2,4 тисячі працівників керуючих компаній.

Комунальниця розчищає сніг на одній з вулиць у Києві
Комунальниця розчищає сніг на одній з вулиць у Києві
фото: glavcom.ua

У парках і скверах працюють «зеленбудівці». До ліквідації наслідків опадів залучено 49 одиниць техніки та 326 працівників.

«Укргідрометцентр» повідомляє, що сьогодні, 16 лютого, в Україні, крім півдня та південного сходу, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. 

КМДА закликало водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

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Теги: дороги Київавтодор снігопад Київ

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