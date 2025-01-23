Привласнив 10 млн грн на збуті технічної солі: столичний підприємець отримав підозру

Підприємство мало поставити понад 1 тис. тонн солі за кілька днів

КП «ШЕУ Оболонського району» та підрядна організація уклали договір про закупівлю кам’яної солі

У Києві підприємець отримав 10 млн грн від комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Оболонського району за сіль, яку так і не поставив. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Наприкінці грудня 2022 року КП «ШЕУ Оболонського району» та підрядна організація уклали договір про закупівлю кам’яної солі на суму близько 10 млн грн. Поставити понад 1 тис. тонн солі підприємство мало фактично за кілька днів аби встигнути до кінця року.

Згідно з документами, поставили сіль вже на наступний день, після чого отримали повну оплату. Але ніякої солі комунальники так і не побачили, хоча зі свого боку підписали документи про її отримання та сплатили рахунки.

Керівнику товариства-постачальника солі правоохоронці повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними грошима в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Наразі встановлюються посадові особи комунального підприємства, які мали зі свого боку проконтролювати чи справді постачальник виконав умови угоди.

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Як повідомлялося, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у столичних автоперевізників.

До слова, заступнику начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

У вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн грн. Згідно з договором усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Наприкінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт та оплатив їх в повному обсязі.

Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані.