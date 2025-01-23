Головна Київ Новини
search button user button menu button

Привласнив 10 млн грн на збуті технічної солі: столичний підприємець отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Привласнив 10 млн грн на збуті технічної солі: столичний підприємець отримав підозру
Підприємство мало поставити понад 1 тис. тонн солі за кілька днів
фото: Київська міська прокуратура

КП «ШЕУ Оболонського району» та підрядна організація уклали договір про закупівлю кам’яної солі

У Києві підприємець отримав 10 млн грн від комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Оболонського району за сіль, яку так і не поставив. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Наприкінці грудня 2022 року КП «ШЕУ Оболонського району» та підрядна організація уклали договір про закупівлю кам’яної солі на суму близько 10 млн грн. Поставити понад 1 тис. тонн солі підприємство мало фактично за кілька днів аби встигнути до кінця року.

Згідно з документами, поставили сіль вже на наступний день, після чого отримали повну оплату. Але ніякої солі комунальники так і не побачили, хоча зі свого боку підписали документи про її отримання та сплатили рахунки.

Керівнику товариства-постачальника солі правоохоронці повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними грошима в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Наразі встановлюються посадові особи комунального підприємства, які мали зі свого боку проконтролювати чи справді постачальник виконав умови угоди.

Нагадаємо, до кінця доби 23 січня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у столичних автоперевізників.

До слова, заступнику начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

У вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн грн. Згідно з договором усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Наприкінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт та оплатив їх в повному обсязі.

Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані.

Читайте також:

Теги: Київ столиця корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві чутно вибухи, працює ППО
У Києві чутно вибухи, працює ППО
21 сiчня, 20:07
РФ атакувала вночі балістикою та дронами
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
18 сiчня, 06:00
19 січня буде змінено рух автобусів за маршрутом № 31
Столичні автобуси і тролейбуси 18-19 січня курсуватимуть зі змінами: перелік маршрутів
17 сiчня, 11:25
Шільний затор спостерігається у напрямку від Бесарабської площі у бік Європейської площі
Хрещатик зупинився через сильний затор (фото)
16 сiчня, 17:10
Арка між будівлями закрита для проїзду автомобілів
У Шевченківському районі столиці обвалилася цегла над аркою будівлі (фото)
14 сiчня, 12:37
Причина аварії встановлюється
У Києві сталася смертельна ДТП: серед поранених чотирирічна дитина
11 сiчня, 22:07
Тегеран незабаром може перестати бути столицею Ірану
Іран думає перенести столицю з Тегерану в інше місто
10 сiчня, 09:05
Рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі
Удар по Києву 1 січня: в центрі міста завершено рятувальну операцію
3 сiчня, 22:41
Наукові здобутки професора Зими є вагомими у сфері нейрофізіології, а Сокур – біохімії
Атака безпілотників на Київ: з'явилися нові деталі про науковців, яких вбила РФ
2 сiчня, 17:40

Новини

Посадовець піде під суд через звалище на Трухановому острові в Києві
Посадовець піде під суд через звалище на Трухановому острові в Києві
Привласнив 10 млн грн на збуті технічної солі: столичний підприємець отримав підозру
Привласнив 10 млн грн на збуті технічної солі: столичний підприємець отримав підозру
Київ накриє туман: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Київ накриє туман: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Стали відомі нові деталі нападу на працівника ДБР у Києві 
Стали відомі нові деталі нападу на працівника ДБР у Києві 
Ексчиновник «Київзеленбуду» переплатив 200 тис. грн на ремонті парку навколо озера Срібний Кіл
Ексчиновник «Київзеленбуду» переплатив 200 тис. грн на ремонті парку навколо озера Срібний Кіл
Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом
Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 січня 2025
35K
Філарет – 96. Свято самотнього патріарха
21K
Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів
9234
Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ
7605
АРМА повідомила, де зберігаються арештовані гроші Крупи

Новини

Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
У Києві повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 04:59
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Сьогодні, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Вчора, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Вчора, 00:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua