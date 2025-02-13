McDonald's біля метро «Лукʼянівська» відновив роботу після обстрілу 18 січня

Ресторан біля станції метро «Лукʼянівська» працює з 1997 року

Сьогодні, 13 лютого, McDonald's біля станції метро «Лук’янівська» відновив роботу.

Як відомо, заклад постраждав внаслідок російської повітряної атаки на Київ 18 січня. Під час обстрілу були пошкоджені фасад і стеля ресторану, а також каси та монітори прийому замовлень на «МакДрайві», вікна для експрес замовлень. Відновлювальні роботи у закладі тривали трохи менше місяця.

Під час повітряної атаки на Київ уранці 18 січня було пошкоджено найстаріший в Україні «МакДональдз» фото: ДСНС України/Telegram

Як зазначали у компанії, працівники закладу встигли вчасно евакуюватися в укриття завдяки протоколам безпеки, яких неухильно дотримуються всі McDonald's в Україні.

«Ніхто зі співробітників McDonald's та охоронець нашого закладу не постраждали, і це головне», – наголосили у компанії в день обстрілу.

Варто нагадати, що МакДональдз» на «Лук'янівській» є найстарішим закладом мережі в Україні. Він був відкритий ще у 1997 році.

До слова, станція метро «Лук’янівська» відновила роботуза кілька годин після ракетної атаки ворога.