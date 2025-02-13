McDonald's біля метро «Лукʼянівська» відновив роботу після обстрілу 18 січня
Ресторан біля станції метро «Лукʼянівська» працює з 1997 року
Сьогодні, 13 лютого, McDonald's біля станції метро «Лук’янівська» відновив роботу.
Як відомо, заклад постраждав внаслідок російської повітряної атаки на Київ 18 січня. Під час обстрілу були пошкоджені фасад і стеля ресторану, а також каси та монітори прийому замовлень на «МакДрайві», вікна для експрес замовлень. Відновлювальні роботи у закладі тривали трохи менше місяця.
Як зазначали у компанії, працівники закладу встигли вчасно евакуюватися в укриття завдяки протоколам безпеки, яких неухильно дотримуються всі McDonald's в Україні.
«Ніхто зі співробітників McDonald's та охоронець нашого закладу не постраждали, і це головне», – наголосили у компанії в день обстрілу.
Варто нагадати, що МакДональдз» на «Лук'янівській» є найстарішим закладом мережі в Україні. Він був відкритий ще у 1997 році.
До слова, станція метро «Лук’янівська» відновила роботуза кілька годин після ракетної атаки ворога.
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