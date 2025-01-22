У Києві очікується дощ і мокрий сніг

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень від 2 до 3 градусів тепла

У середу, 22 січня, у Києві очікується хмарна погода. У другій половині дня та ввечері – дощ та мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У столиці дутиме рвучкий південно-східний вітер. Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень від 2 до 3 градусів тепла. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні України. У східних регіонах очікується суха погода.

Проте вже з 24 січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів. Аномально тепла погода триватиме до кінця місяця. А 30 січня на українців взагалі чекає метеорологічний сюрприз: у більшості областей України, зокрема у Києві очікується температура від 10 до 15 градусів тепла, у південно-західних регіонах – до +20 градусів.

Нагадаємо, перший сніг у Києві випав 21 листопада

Як розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, українцям швидше за все вже не варто очікувати сильних морозів до кінця січня. Очікується, що найтеплішими днями з найближчої перспективи будуть 26 та 27 січня. Температура підвищиться до +1°...+7°, а на півдні країни розігріє до +10°.