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$7тис. за шлюб з жінкою-інвалідом. У Києві затримано «наречену» та її подругу-сваху 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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$7тис. за шлюб з жінкою-інвалідом. У Києві затримано «наречену» та її подругу-сваху 
Послуга коштувала $7тис., чотири з яких треба було сплатити одразу
фото: відділ комунікації поліції Києва

Підпільне «шлюбне агентство» налагодила 43-річна мешканка Київщини, яка в інтернеті підшукувала чоловіків призивного віку, бажаючих уникнути мобілізації 

Ще один канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України перекрили співробітники управління міграційної поліції спільно із слідчими столичного главку та працівниками Головного управління «Д» ДЗНД СБУ. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. 

Підпільне «шлюбне агентство» налагодила 43-річна мешканка Київщини, яка в інтернеті підшукувала чоловіків призивного віку, бажаючих уникнути мобілізації. Потенційним «клієнтам» фігурантка пропонувала одружуватись на жінках, які мали офіційно затверджену першу або другу групу інвалідності, аби ті могли безперешкодно виїхати за кордон. Послуга коштувала $7тис., чотири з яких треба було сплатити одразу.

Встановлено, що таким чином з квітня 2024 року фігурантка допомогла виїхати з України двом військовозобов’язаним
Встановлено, що таким чином з квітня 2024 року фігурантка допомогла виїхати з України двом військовозобов’язаним
фото: відділ комунікації поліції Києва

Після передоплати новоспечені «молодята» укладали шлюб, реєстрували у нотаріуса всі необхідні документи і разом виїжджали в одну з країн Європи. Слідством встановлено, що таким чином з квітня 2024 року фігурантка допомогла виїхати з України двом військовозобов’язаним.

Поліцейські затримали організаторку схеми та її 40-річну спільницю одразу після виходу від нотаріуса, коли вони саме збиралися переправити за кордон третього «клієнта»
Поліцейські затримали організаторку схеми та її 40-річну спільницю одразу після виходу від нотаріуса, коли вони саме збиралися переправити за кордон третього «клієнта»
фото: відділ комунікації поліції Києва

Поліцейські затримали організаторку схеми та її 40-річну спільницю одразу після виходу від нотаріуса, коли вони саме збиралися переправити за кордон третього «клієнта». Чоловік вже встиг сплатити своїй «дружині» 1500 доларів, решту їй мали передати після перетину кордону.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна
фото: відділ комунікації поліції Києва

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кілька днів тому правоохоронці Києва ліквідували канал незаконної легалізації іноземців, які украдали фіктивні шлюби з українками заради посвідки на тимчасове проживання. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Правоохоронці встановили, що схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року. Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві. Він долучив до оборудки свого 31-річного «земляка», який також мешкає у столиці, та 53-річну мешканку Київської області. Спільники знаходили потенційних «клієнтів» серед громадян Центральної Азії та Закавказького регіону, які бажали жити в Україні, та пропонували їм фіктивно одружитися з громадянками України, аби мати можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. 

Раніше повідомлялося, що у рамках кримінального провадження, яке розпочато за матеріалами оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону, встановлено, що у травні цього року 43-річна жителька Київщини шляхом фіктивного одруження сприяла військовозобов’язаному у незаконному переправленні через державний кордон. Жінка, скориставшись своїм статусом інваліда ІІІ групи, уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним з метою допомогти йому незаконно перетнути кордон. За допомогою Telegram вона знайшла «клієнта» і отримала $5 тис. за укладення шлюбу у Львові. 

У Києві працівниця РАЦСу одружилася зі зниклим воїном і заробила на цьому мільйон гривень. У одному зі столичних судів майже рік розглядали справу, де колишня дружина зниклого безвісти військовослужбовця вимагає визнати другий шлюб свого колишнього фіктивним. Каже, в Києві у день реєстрації шлюбу його не було. А з РАЦСу – жодного фото молодят. Ба більше, нова дружина бійця – колишня працівниця РАЦСу.  

Теги: Київ слідство документи шлюб чоловік кордон

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