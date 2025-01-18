У Києві вже четверо загиблих: фото наслідків атаки

Окупанти зранку вбили чотирьох мешканців столиці

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ вже є четверо загиблих у Шевченківському районі. Ще троє людей постраждалих. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Тимур Ткаченко.

Ткаченко зазначив, що в Голосіївському районі також зафіксовано падіння уламку, проте попередньо без займання.

У ДСНС повідомили, що зранку рятувальники ліквідували у столиці загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень.

Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано.

На місці зараз працює 84 рятувальники та 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Крім того постраждала і станція метро «Лук’янівська». Її наразі закривають на вхід і вихід.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про трьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

Мапа укриттів для населення міста Києва

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Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктахДо слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.