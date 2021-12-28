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    Невідомі знову «замінували» столичний ТРЦ «Блокбастер» (відео)

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    ТРЦ &laquo;Блокбастер&raquo; &laquo;мінують&raquo; вдруге за останні дні - Невідомі знову «замінували» столичний ТРЦ «Блокбастер» (відео)

    ТРЦ «Блокбастер» «мінують» вдруге за останні дні

    фото з відкритих джерел

    Минулими вихідними невідомі неодноразово повідомляли про замінування ТРЦ у Києві

    У вівторок, 28 грудня, невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер». Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Наразі всіх відвідувачів і працівників торгово-розважального центру виводять із приміщення та очікують спеціальні служби.

    Нагадаємо 25 грудня у Києві евакуювали людей із торгового центру River Mall. Повідомляється про технічні причини.

    26 грудня «замінували» торгово-розважальний центр «Блокбастер».

    Увечері 25 грудня невідомі сповістили про начебто замінування столичного мосту Патона.

    28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

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    Теги: Київ кримінал замінування
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    Невідомі знову «замінували» столичний ТРЦ «Блокбастер» (відео)