Невідомі знову «замінували» столичний ТРЦ «Блокбастер» (відео)
ТРЦ «Блокбастер» «мінують» вдруге за останні дні
Минулими вихідними невідомі неодноразово повідомляли про замінування ТРЦ у Києві
У вівторок, 28 грудня, невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер». Про це повідомляє «Київ оперативний».
Наразі всіх відвідувачів і працівників торгово-розважального центру виводять із приміщення та очікують спеціальні служби.
Нагадаємо 25 грудня у Києві евакуювали людей із торгового центру River Mall. Повідомляється про технічні причини.
26 грудня «замінували» торгово-розважальний центр «Блокбастер».
Увечері 25 грудня невідомі сповістили про начебто замінування столичного мосту Патона.
28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.