Колапс у столичних кінотеатрах. Тисячі людей не змогли потрапити на свої сеанси

Через пошуки вибухівки люди не змогли купити подарунки та потрапити у кіно

У столиці два дні поспіль мінували торгово-розважальні центри

У Києві 26 грудня «замінували» торгово-розважальний центр «Блокбастер». Через те, що відповідні служби шукали вибухонебезпечні предмети та було оголошено евакуацію, тисячі людей не змогли додивитися у кінотеатрі фільм, або ж вчасно потрапити на свій сеанс. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співвласник «Планети Кіно» Дмитро Деркач.

«Учора евакуація у «Рівер Моллі», сьогодні – у «Блокбастері». Скасовується більше 20 сеансів із повним завантаженням, це тисячі людей, які не додивилися фільм або не змогли потрапити на свій сеанс. Усі хочуть дізнатися, як повернути гроші. Окрім цього багато питань щодо «єПідтримки», 1000 гривень від держави, у тому числі багато хто нас питає, як відкрити ці картки, як отримати гроші, на що їх витратити», – заявив Дмитро Деркач.

Він також повідомив, що через таку ситуацію їхній контакт-центр не може впоратися із шквалом дзвінків, у кількох операторів трапився нервовий зрив.

Дмитро Деркач запевнив, що усім, хто купував квитки онлайн, а сеанси не відбулися, гроші повернутися автоматично на картку протягом 3-5 робочих днів.

«Якщо купували квитки в касі – можна звернутися за поверненням грошей до каси або, якщо підходить повернення у вигляді наших бонусів, можна це зробити через контакт-центр. Тільки дуже прошу звертатися до наших співробітників у касах або контакт-центрі з понеділка по середу.

Якщо раптом до 31 грудня ви не отримали від нас повернення, тоді прошу зв'язатися з нашим контакт-центром (краще у будні). Ми обов'язково повернемо усі гроші. Просто ми не можемо опрацювати всі ці ситуації швидко», – проінструктував співвласник «Планети Кіно».

Крім того, Дмитро Деркач проінформував, що сеанси у «Блокбастері» вже відновлено.

Раніше, 25 грудня, у Києві почали евакуацію людей із торгового центру River Mall. Повідомляється про технічні причини.

28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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