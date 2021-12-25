Невідомі «замінували» столичний ТРЦ River Mall: людей терміново евакуювали

Поліція перевіряє повідомлення та вивчає ситуацію у торговому центрі

Сьогодні, 25 грудня у Києві почали евакуацію людей із торгового центру River Mall. Повідомляється про технічні причини, інформує «РБК-Україна».

Як повідомляють очевидці, евакуація відбувається через технічні причини.

Наразі до торговельно-розважального центру прибули карети «швидкої» та пожежники. Також прибули правоохоронці. Спостерігається натовп людей біля ТРЦ.

«Надійшла інформація про замінування. Перевірка ще триває», – повідомила пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, 8 грудня, вранці від аноніма на електронну адресу школи №1 у місті Славутич Київської області поступило повідомлення про замінування.

Нещодавно до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про замінування автозаправної станції на вулиці Олени Теліги. Поліція оперативно затримала підозрюваного. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися.

28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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