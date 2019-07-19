За пів року у Києві сталося понад 19 тисяч ДТП: в яких районах найбільше (карта)



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15 червня на Деміївській площі сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули четверо людей

У першому півріччі в результаті ДТП в Києві постраждали більш як тисяча людей

За перше півріччя 2019 року у Києві зареєстровано 19221 дорожньо-транспортних пригод, з них 1023 з потерпілими. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Найчастіше ДТП стають по п'ятницях, в період з 17-ї до 18-ї години. Саме у цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста.

Найменше ДТП стаються у вихідні дні.

Згідно з оприлюдненою поліцейськими картою, найбільше ДТП за перше півріччя сталося в Голосіївському районі – 2730. На другому місці Шевченківський район (2565), на третьому – Святошинський (2121).

За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% - наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та 6% - наїзд на перешкоду. Наїзд на пішохода - 2,5%, наїзд на велосипедиста - 0,3%

Основні причини ДТП - порушення правил маневрування (47%), недотримання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%). Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть.

За I півріччя поточного року столичні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності 6083 водія за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.