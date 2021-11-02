  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    14 працівників «Укрпошти» загинули від Сovid-19 за два тижні. Усі невакциновані

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Укрпошта&raquo; преміями закликає співробітників вакцинуватися - 14 працівників «Укрпошти» загинули від Сovid-19 за два тижні. Усі невакциновані
    «Укрпошта» преміями закликає співробітників вакцинуватися
    фото: suspilne

    Очільник «Укрпошти» розкритикував наміри антивакцинаторів провести марш та навів шокуючу статистку

    Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський озвучив кількість своїх підлеглих, які померли від Covid-19 за останні два тижні. Так він прокоментував наміри антивакцинаторів провести марш у Києві.

    «Завтра у Києві збираються провести антивакцинний марш. Коли за останні 14 днів ми в компанії втратили 14 людей (усі з яких невакциновані), то ставлення до такого маршу у мене може бути тільки таке, як цитата на картинці», – написав Смілянський у Facebook.

    1_07.

    За його словами, антивакцинатори стають агресивнішими і «чомусь багато хто з них навіть не паряться поміняти в профілі, що живуть (ну поки що, принаймні, поки що, живуть на цьому світі) в Росії».

    Зазначимо, працівники «Укрпошти», які зроблять Соvid-щеплення до 21 листопада отримають матеріальну винагороду. Призовий фонд для нових вакцинованих складатиме мільйон гривень, повідомляв генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський

    Як відомо, недавно співробітник пошти у Хмельницькому надіслав лист, надрукований на машинці, вимагаючи мільярд євро за можливі ускладнення від вакцинації.

    «Мене ще багато хто звинуватив, що я вважаю антивакцинаторів людьми з низьким IQ? Ну по-перше, не всіх, а тих, хто вірить у Білла Гейтса, 5G та чіпування. А по-друге, вакцину вони звичайно не зробили, а ускладнення, судячи з усього, настали», – написав гендиректор «Укрпошти».

    Смілянський також показав, як у Хмельницькому відділення «Укрпошти» заблокували люди, обурені необхідністю дотримання маскового режиму.

    Нагадаємо, у відділеннях «Укрпошти» за три дні вакцинувалися понад 13 тисяч людей.

    Читайте також:
    Теги: смерть Укрпошта вакцинація Ігор Смілянський коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    14 працівників «Укрпошти» загинули від Сovid-19 за два тижні. Усі невакциновані