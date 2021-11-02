14 працівників «Укрпошти» загинули від Сovid-19 за два тижні. Усі невакциновані

Очільник «Укрпошти» розкритикував наміри антивакцинаторів провести марш та навів шокуючу статистку

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський озвучив кількість своїх підлеглих, які померли від Covid-19 за останні два тижні. Так він прокоментував наміри антивакцинаторів провести марш у Києві.

«Завтра у Києві збираються провести антивакцинний марш. Коли за останні 14 днів ми в компанії втратили 14 людей (усі з яких невакциновані), то ставлення до такого маршу у мене може бути тільки таке, як цитата на картинці», – написав Смілянський у Facebook.

За його словами, антивакцинатори стають агресивнішими і «чомусь багато хто з них навіть не паряться поміняти в профілі, що живуть (ну поки що, принаймні, поки що, живуть на цьому світі) в Росії».

Зазначимо, працівники «Укрпошти», які зроблять Соvid-щеплення до 21 листопада отримають матеріальну винагороду. Призовий фонд для нових вакцинованих складатиме мільйон гривень, повідомляв генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський

Як відомо, недавно співробітник пошти у Хмельницькому надіслав лист, надрукований на машинці, вимагаючи мільярд євро за можливі ускладнення від вакцинації.

«Мене ще багато хто звинуватив, що я вважаю антивакцинаторів людьми з низьким IQ? Ну по-перше, не всіх, а тих, хто вірить у Білла Гейтса, 5G та чіпування. А по-друге, вакцину вони звичайно не зробили, а ускладнення, судячи з усього, настали», – написав гендиректор «Укрпошти».

Смілянський також показав, як у Хмельницькому відділення «Укрпошти» заблокували люди, обурені необхідністю дотримання маскового режиму.

Нагадаємо, у відділеннях «Укрпошти» за три дні вакцинувалися понад 13 тисяч людей.

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