Стало відомо, коли у «Дії» з'являться сертифікати про одужання від Covid-19

Сертифікат про одужання від коронавірусу буде діяти 90 днів

Можливість згенерувати сертифікат у «Дії» з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе дані до системи

З наступного тижня, 8 листопада, в Україні запровадять сертифікат про одужання від коронавірусу. Він буде діяти 90 днів. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, пише «Суспільне».

Можливість згенерувати сертифікат у «Дії» з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.

«Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від Covid-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я. Право на генерацію такого сертифікату наступатиме на 15 день після внесення цього запису до системи», – сказала Карчевич.

Вона уточнила, що сертифікат буде діяти 90 днів.

Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.