  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Стало відомо, коли у «Дії» з'являться сертифікати про одужання від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сертифікат про одужання від коронавірусу буде діяти 90 днів - Стало відомо, коли у «Дії» з'являться сертифікати про одужання від Covid-19
    Сертифікат про одужання від коронавірусу буде діяти 90 днів
    фото: diia.gov.ua

    Можливість згенерувати сертифікат у «Дії» з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе дані до системи

    З наступного тижня, 8 листопада, в Україні запровадять сертифікат про одужання від коронавірусу. Він буде діяти 90 днів. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, пише «Суспільне».

    Можливість згенерувати сертифікат у «Дії» з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.

    «Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від Covid-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я. Право на генерацію такого сертифікату наступатиме на 15 день після внесення цього запису до системи», – сказала Карчевич.

    Вона уточнила, що сертифікат буде діяти 90 днів.

    Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

    Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

    Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

    Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.

    Читайте також:
    Теги: Національна поліція України здоров'я Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, коли у «Дії» з'являться сертифікати про одужання від Covid-19