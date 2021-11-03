Під час спілкування з антивакцинаторами потрібно використовувати їхні міфологеми

«Іване Петровичу, а чому ви так боїтеся змінити свою ДНК? У вас же ожиріння другого ступеня та гіпертонія»

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Антиваксы, которые уверовали в изменение ДНК, – это, как правило, люди с мистическим мышлением.

Если при общении с ними использовать научные доводы, если попытаться объяснить разницу между ДНК и РНК, то это их еще больше запутает и напугает. Жизнь их к такой информации не готовила.

Надо переходить на их уровень, использовать их мифологемы.

Например:

– Иван Петрович, а почему вы так боитесь изменить свою ДНК? Смотрите, у вас уже ожирение второй степени, гипертония, одышка. Может, вам наоборот нужен апгрейд ДНК.

Вот увидите! Сразу омолодитесь. Пузо пропадет и цвет лица улучшится.

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Мне подсказывают в комментах, женщинам можно говорить, что грудь вырастет. Сразу на два размера. Мол, есть примеры в инсте.

Джерело: блог Олени Яхно

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