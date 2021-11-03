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    Думки вголос

    Під час спілкування з антивакцинаторами потрібно використовувати їхні міфологеми

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Можливо, вам навпаки потрібен апгрейд ДНК? - Під час спілкування з антивакцинаторами потрібно використовувати їхні міфологеми
    Можливо, вам навпаки потрібен апгрейд ДНК?

    «Іване Петровичу, а чому ви так боїтеся змінити свою ДНК? У вас же ожиріння другого ступеня та гіпертонія»

    Мовою оригіналу

    Антиваксы, которые уверовали в изменение ДНК, – это, как правило, люди с мистическим мышлением.

    Если при общении с ними использовать научные доводы, если попытаться объяснить разницу между ДНК и РНК, то это их еще больше запутает и напугает. Жизнь их к такой информации не готовила.

    Надо переходить на их уровень, использовать их мифологемы.

    Например:

    – Иван Петрович, а почему вы так боитесь изменить свою ДНК? Смотрите, у вас уже ожирение второй степени, гипертония, одышка. Может, вам наоборот нужен апгрейд ДНК.

    Вот увидите! Сразу омолодитесь. Пузо пропадет и цвет лица улучшится.

    ****

    Мне подсказывают в комментах, женщинам можно говорить, что грудь вырастет. Сразу на два размера. Мол, есть примеры в инсте.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вакцинація ДНК коронавірус
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    Під час спілкування з антивакцинаторами потрібно використовувати їхні міфологеми