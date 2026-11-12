Нічна ракетна атака на Київщину: у Броварах пошкоджено два підприємства (фото)

Внаслідок обстрілу обійшлося без загиблих та постраждалих

У Броварах на Київщині внаслідок нічної російської ракетної атаки зазнало пошкоджень майно двох промислових підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Ігоря Сапожка.

За інформацією очільника міста, внаслідок обстрілу обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються, зазначив Сапожко.

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Наслідки ворожої атаки на підприємства Броварів фото: Ігор Сапожко

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. В Обухівському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства.

Також у Броварах внаслідок ворожої ракетної атаки спалахнув вантажний автомобіль із побутовою хімією, поранення дістав водій.

У Соломʼянському районі Києва сьогодні, 12 листопада, внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, ще семеро зазнали поранень.