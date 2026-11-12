У Броварах через ракетний удар загорілася вантажівка, водія госпіталізовано

Пошкоджена під час атаки росіян фура у Броварах

Удар стався близько другої години ночі поблизу складських приміщень на вулиці Об'їзній

Уночі 12 листопада у Броварах на Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки спалахнув вантажний автомобіль із побутовою хімією. Унаслідок атаки поранення дістав водій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

За словами очільника міста, удар стався близько другої години ночі поблизу складських приміщень на вулиці Об'їзній, де й зайнялася фура.

Рятувальники гасять пожежу у вантажівці фото: Telegram-канал Ігоря Сапожка

Унаслідок атаки постраждав 54-річний водій (1972 року народження). Чоловік отримав значні травми голови, а також ураження ока, руки та стегна.

Пошкоджене лобове скло вантажівки фото: Telegram-канал Ігоря Сапожка

Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні – наразі він перебуває у стані середньої тяжкості, медики надають йому всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. В Обухівському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. За даними адміністрації, на момент атаки на території підприємства перебували працівники, проте після оголошення повітряної тривоги всі люди встигли залишити небезпечну зону.

Сьогодні, 12 листопада, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень.