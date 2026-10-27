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Вибите скління та пошкоджений дах: який вигляд має станція метро «Лісова» після атаки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вибите скління та пошкоджений дах: який вигляд має станція метро «Лісова» після атаки (фото)
Такий вигляд має станція метро «Лісова», яка розташована в Деснянському районі Києва вранці 27 жовтня
фото: Київ24

Через завдані руйнування та необхідність обстеження території зранку станцію «Лісова» тимчасово закривали для пасажирів

Під час масованої балістичної атаки на столицю в ніч проти 27 жовтня пошкоджень зазнала станція метрополітену «Лісова». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київ24».

На оприлюднених у мережі світлинах видно, що у вестибюлі станції вибуховою хвилею вибило скління та пошкодило частину даху. Водночас вхідні двері та основні несні конструкції входу вціліли.

Через завдані руйнування та необхідність обстеження території зранку станцію «Лісова» тимчасово закривали для пасажирів. Наразі комунальні служби вже ліквідували основні наслідки атаки та прибрали уламки скла, а рух поїздів «червоною» лінією метрополітену повністю відновлено.

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Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

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Теги: Київ метро обстріл

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