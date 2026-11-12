Нічна атака на Київщину: в Обухівському районі зруйновано приміщення підприємства

На момент атаки на підприємстві були працівники, проте після оголошення тривоги всі люди встигли залишити небезпечну зону

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. В Обухівському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

За даними адміністрації, на момент атаки на території підприємства перебували працівники, проте після оголошення повітряної тривоги всі люди встигли залишити небезпечну зону. Постраждалих немає.

Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях, фіксують наслідки атаки та встановлюють точні масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, у Яготині Київської області ворожий безпілотник вдарив по території цивільного ліцею. Завдяки своєчасному переходу до укриття ніхто з дітей та працівників закладу не постраждав.