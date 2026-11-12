Головна Київ Новини
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Нічна атака на Київщину: в Обухівському районі зруйновано приміщення підприємства

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київщину: в Обухівському районі зруйновано приміщення підприємства
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки
фото: ДСНС КиївщиниFacebook

На момент атаки на підприємстві були працівники, проте після оголошення тривоги всі люди встигли залишити небезпечну зону 

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. В Обухівському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

За даними адміністрації, на момент атаки на території підприємства перебували працівники, проте після оголошення повітряної тривоги всі люди встигли залишити небезпечну зону. Постраждалих немає.

Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях, фіксують наслідки атаки та встановлюють точні масштаби пошкоджень. 

Нагадаємо, у Яготині Київської області ворожий безпілотник вдарив по території цивільного ліцею. Завдяки своєчасному переходу до укриття ніхто з дітей та працівників закладу не постраждав. 

Теги: Київщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вдарила по енергооб'єкту на Київщині, запроваджено екстрені відключення
Росія вдарила по енергооб'єкту на Київщині, запроваджено екстрені відключення
7 листопада, 13:20
Ситуація на фронті 5 листопада
167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026
5 листопада, 22:30
На оприлюднених кадрах видно, як російська авіація скидає фугасні авіабомби на будівлю школи
Окупанти опублікували відео удару бомбою по школі в Комишувасі, де загинули 33 людини
3 листопада, 20:28
Зеленський наголосив, що Україна відреагує на підготовку російської атаки та завдасть відповіді
Зеленський назвав головні цілі наступного масованого удару Росії
2 листопада, 21:30
6 листопада місцями очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом
На Київщину йдуть перші заморозки: коли чекати на мінуси та мокрий сніг
2 листопада, 16:05
Наслідки ворожої атаки на видавництво та мережу книгарень «Клуб Сімейного Дозвілля»
«Не всі новинки дійдуть до полиць»: відоме видавництво звернулося до читачів після атаки РФ
28 жовтня, 17:12
Пам’ятник святим страстотерпцям Борису і Глібу було встановлено у центрі Вишгорода у 2011 році
Скандал у Вишгороді: відомий скульптор заявив про спотворення монумента у центрі міста
26 жовтня, 08:38
Наслідки удару по Хмельниччині
Атака на Хмельниччину. Серед загиблих – 100-річна жінка, пошкоджено шість будинків
20 жовтня, 13:11
Зеленський наголосив, що обмеження проти Росії не можна скасовувати, поки вона продовжує терор
Зеленський показав наслідки удару реактивного шахеда по супермаркету та звернувся до світу
15 жовтня, 13:27

Новини

Влучання дрона у багатоповерхівку в Києві: є загибла та п'ятеро поранених (оновлено)
Влучання дрона у багатоповерхівку в Києві: є загибла та п'ятеро поранених (оновлено)
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
У Києві четверта від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
Нічна атака на Київщину: в Обухівському районі зруйновано приміщення підприємства
Нічна атака на Київщину: в Обухівському районі зруйновано приміщення підприємства
Повторна атака на Яготин забрала життя двох рятувальників
Повторна атака на Яготин забрала життя двох рятувальників
Якість повітря у Києві 12 листопада 2026 року
Якість повітря у Києві 12 листопада 2026 року
Маєток під Києвом, який виставили на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
Маєток під Києвом, який виставили на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
110K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
100K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
80K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua