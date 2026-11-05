РФ атакувала виробничо-складське підприємство на Київщині: є травмовані

Медики надали постраждалим необхідну допомогу

Сьогодні, 5 листопада, російська терористична армія здійснила атаку на виробничо-складське підприємство у Бучанському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«На жаль, внаслідок атаки ворожих дронів на виробничо-складське підприємство у Бучанському районі травмовано двох людей. Жінка отримала гостру реакцію на стрес, чоловік – опік лівого передпліччя», – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА підкреслила, що медики надали обом необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

«Вибуховою хвилею пошкоджено сусідню складську будівлю, два приватні будинки та два автомобілі. На місці працюють рятувальники ДСНС», – уточнила влада.

До слова, 5 листопада російські окупаційні війська атакували логістичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу в Бучанському районі виникла пожежа, один чоловік зазнав травм.