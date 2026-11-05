Головна Київ Новини
search button user button menu button

РФ атакувала виробничо-складське підприємство на Київщині: є травмовані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала виробничо-складське підприємство на Київщині: є травмовані
На місці атаки працюють рятувальники ДСНС
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Медики надали постраждалим необхідну допомогу

Сьогодні, 5 листопада, російська терористична армія здійснила атаку на виробничо-складське підприємство у Бучанському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«На жаль, внаслідок атаки ворожих дронів на виробничо-складське підприємство у Бучанському районі травмовано двох людей. Жінка отримала гостру реакцію на стрес, чоловік – опік лівого передпліччя», – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА підкреслила, що медики надали обом необхідну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

«Вибуховою хвилею пошкоджено сусідню складську будівлю, два приватні будинки та два автомобілі. На місці працюють рятувальники ДСНС», – уточнила влада.

До слова, 5 листопада російські окупаційні війська атакували логістичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу в Бучанському районі виникла пожежа, один чоловік зазнав травм. 

Читайте також:

Теги: війна Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін перебував у Туркменістані з дводенним візитом, але через повітряну загрозу не може повернутися в Москву
Літак Путіна не міг приземлитися в Москві через атаку дронів – ЗМІ
9 жовтня, 17:45
Переговори в Маямі мали стати спільною справою США, України та європейців, а натомість Брюссель дізнався про дизельну угоду з Truth Social
Тимчасова вигода, стратегічний програш: куди веде Америку угода з Росією
12 жовтня, 07:53
Президент подякував королю Норвегії, уряду та норвезькому народу за підтримку України
Зеленський назвав головну тему зустрічі з королем Норвегії
20 жовтня, 16:52
Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до розкрадання коштів
На закупівлях дронів для армії розікрали понад 16 млн грн: СБУ викрила схему
28 жовтня, 11:15
За версією правоохоронців, акцію організували, щоб викрасти одного з військовослужбовців
Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ
3 листопада, 16:45
Співвласниця «Сирного королівства» Любов Ніколаєва сподівається, що бренд не іде назавжди
Мережа крамниць «Сирне королівство» зупиняє роботу в Україні
16 жовтня, 16:11
У січні 2025 року Гнесюка мобілізували до лав Збройних сил України
Поліг на курському напрямку. Згадаймо Юрія Гнесюка
Вчора, 09:00
Трамп отримав тривожну звістку від власних радників стосовно Ірану
Адміністрація Трампа розкололася через війну з Іраном після поразки на виборах – WSJ
Сьогодні, 06:28
Катерина Божко була ученицею 10 класу Хотівського академічного ліцею імені Левка Лук'яненка
Унаслідок атаки дрона РФ на Київщині загинула 14-річна школярка Катерина Божко
Вчора, 17:02

Новини

Частина Києва занурилася в темряву (відео)
Частина Києва занурилася в темряву (відео)
У Києві шоста від початку доби повітряна тривога тривала
У Києві шоста від початку доби повітряна тривога тривала
РФ атакувала виробничо-складське підприємство на Київщині: є травмовані
РФ атакувала виробничо-складське підприємство на Київщині: є травмовані
Ракетний удар по «Охматдиту»: встановлено ще трьох командирів армії РФ, причетних до атаки
Ракетний удар по «Охматдиту»: встановлено ще трьох командирів армії РФ, причетних до атаки
У розетках киян напруга стрибає до 270V: електрик пояснив причини та як врятувати техніку
У розетках киян напруга стрибає до 270V: електрик пояснив причини та як врятувати техніку
Рух мостом через річку Либідь у Києві буде обмежено до 8 листопада (схема)
Рух мостом через річку Либідь у Києві буде обмежено до 8 листопада (схема)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
79K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua