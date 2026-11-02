Інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Корпус «Азов» зробив заяву

Командування корпусу «Азов» засудило неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії

Командування першого корпусу Нацгвардії «Азов» прокоментувало інцидент у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву корпусу.

«2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися неперевірена інформація стосовно факту нібито катування військовослужбовців на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 Національної гвардії України, яка відноситься до першого корпусу НГУ «Азов». З поширенням цієї інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце прибув командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко. Він провів родичів деяких військовослужбовців на територію військового об’єкту і продемонстрував умови, в яких перебувають мобілізовані та військовослужбовці, які були затримані після вчинення самовільного залишення частини (СЗЧ), в очікуванні розподілу до військових частин і подальшого проходження служби.

Корпус підтвердив, що четверо з військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми, через що були відправлені в госпіталь для проведення обстеження.

«Командування НГУ, у співпраці з правоохоронними органами взяло на контроль розслідування ситуації. У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання. Для командування 1-го корпусу НГУ «Азов» особовий склад – це найбільша цінність. «Азов» береже життя та здоров’я своїх військовослужбовців в надскладних умовах на фронті. Підрозділ керується тими самими принципами і в тилу: це стосується всіх військовослужбовців корпусу і не залежить від тривалості їхньої служби», – додається у заяві.

Командування корпусу засудило неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії.

Нагадаємо, 2 листопада у мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.

Згодом одна з учасниць протесту в Петропавлівській Борщагівці оприлюднила відео, яке, за її словами, зняте всередині будинку, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії України. Жінка заявила, що там є люди з тяжкими травмами, зокрема один чоловік із переламаним хребтом.

Також стало відомо, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області чотирьох людей із будинку госпіталізували до лікарні. За словами жінки, яка перебувала всередині будівлі, там загалом можуть бути 25-30 осіб.

Як відомо, командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов особисто приїхали на місце подій у Петропавлівську Борщагівку.

Зауважимо, Офіс військового омбудсмана призначив перевірку обставин інциденту з військовослужбовцями в Петропавлівській Борщагівці Київської області. До з’ясування обставин також планують залучити правоохоронні органи та Службу безпеки України.