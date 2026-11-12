Головна Київ Новини
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Києві жінка після удару дрона рятувала консервацію з понівеченого балкона: зворушливе відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві жінка після удару дрона рятувала консервацію з понівеченого балкона: зворушливе відео
Жінка, ризикуючи життям, рятувала зимові запаси на понівеченому балконі
скриншот відео

Під час атаки ворога було пошкоджено зовнішню стіну будинку і кілька балконів, зокрема, у героїні відео

У Соломʼянському районі Києва мешканка пошкодженої внаслідок ворожої атаки 12 листопада багатоповерхівки попри відсутність зовнішньої стіни балкона рятувала вцілілі банки із зимовими заготовками. Зворушливі кадри оприлюднили у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Наталії Альтрехт.

На опублікованому відео видно, як жінка в понівеченій квартирі дістає банки з консервацією із вцілілої шафи на відкритому балконі, перевіряє їх і переносить у безпечнішу частину помешкання.

«На вулиці дощ і собачий холод. А квартири киян у Соломʼянському районі залишились просто… без стін. І ось так вцілілі банки консервації рятує місцева мешканка», – зазначила авторка відео.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку, а на рівні п'ятого поверху зафіксовано часткове руйнування. Жертвою російської атаки стала 44-річна жінка, кількість поранених зросла до семи осіб. 

До слова, у Шевченківському районі столиці через падіння ворожого безпілотника на проїжджу частину дороги спалахнув легковий автомобіль і, за попередніми даними, автобус. 

Теги: Київ обстріл відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві змінено маршрути автобусів через перекриття Північного мосту
Автобуси в Києві курсують в об'їзд Північного мосту: перелік маршрутів
7 листопада, 09:22
Знищений вогнем автобус на території паркувального майданчика
У Солом’янському районі Києва згоріли два автобуси на парковці (фото)
28 жовтня, 12:20
Наслідки російської атаки на Київ
Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 15 людей (оновлено)
27 жовтня, 08:20
Вибухи у столиці пролунали після оголошення повітряної тривоги
Росія атакувала Київ балістикою: у місті пролунали вибухи, є постраждалі
22 жовтня, 06:13
Стан лікарні у Солом'янському районі Києва після атаки ворожого дрона 20 жовтня 2026 року
Вибиті вікна і діра в стіні: наслідки удару по лікарні у Солом'янському районі (відео)
20 жовтня, 16:23
Пошкоджена будівля торговельно-розважального центру Cosmo Multimall у Києві після російської атаки
Частина ТРЦ Cosmo Multimall відновила роботу після російської атаки
20 жовтня, 03:23
Наслідки ворожого удару у Ірпінській громаді
Росіяни атакували приватний сектор в Ірпені: школи перейшли на «дистанційку»
19 жовтня, 08:47
Поет Дмитро Луценко створив понад 300 пісень
105 років тому народився видатний поет Дмитро Луценко – автор гімну Києва
15 жовтня, 18:35
Під час конфлікту донька схопила чашку та вдарила нею матір по голові
У Києві жінка смертельно травмувала свою матір чашкою
13 жовтня, 09:06

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 53 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 53 хвилини
У Києві жінка після удару дрона рятувала консервацію з понівеченого балкона: зворушливе відео
У Києві жінка після удару дрона рятувала консервацію з понівеченого балкона: зворушливе відео
Науково-дослідний інститут у Києві продано втричі дорожче стартової ціни
Науково-дослідний інститут у Києві продано втричі дорожче стартової ціни
«Київводоканал» пояснив, чому після повернення світла вода у крані з’являється не одразу
«Київводоканал» пояснив, чому після повернення світла вода у крані з’являється не одразу
Транспортний колапс на Троєщині: автобуси стоять у великих заторах через хитрощі водіїв
Транспортний колапс на Троєщині: автобуси стоять у великих заторах через хитрощі водіїв
Тимчасова комісія Київради оцінила готовність Києва до зими: перші висновки
Тимчасова комісія Київради оцінила готовність Києва до зими: перші висновки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
126K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
116K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua