У Києві жінка після удару дрона рятувала консервацію з понівеченого балкона: зворушливе відео

Під час атаки ворога було пошкоджено зовнішню стіну будинку і кілька балконів, зокрема, у героїні відео

У Соломʼянському районі Києва мешканка пошкодженої внаслідок ворожої атаки 12 листопада багатоповерхівки попри відсутність зовнішньої стіни балкона рятувала вцілілі банки із зимовими заготовками. Зворушливі кадри оприлюднили у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Наталії Альтрехт.

На опублікованому відео видно, як жінка в понівеченій квартирі дістає банки з консервацією із вцілілої шафи на відкритому балконі, перевіряє їх і переносить у безпечнішу частину помешкання.

«На вулиці дощ і собачий холод. А квартири киян у Соломʼянському районі залишились просто… без стін. І ось так вцілілі банки консервації рятує місцева мешканка», – зазначила авторка відео.

😰 Наслідки російського удару по будинку у Соломʼянському районі столиці 📹Еспресо https://t.co/zZHKhdiXeO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2026

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку, а на рівні п'ятого поверху зафіксовано часткове руйнування. Жертвою російської атаки стала 44-річна жінка, кількість поранених зросла до семи осіб.

До слова, у Шевченківському районі столиці через падіння ворожого безпілотника на проїжджу частину дороги спалахнув легковий автомобіль і, за попередніми даними, автобус.