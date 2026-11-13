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В Україні до 20° тепла, у Карпатах сніг і ожеледь: погода на 13 листопада 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні до 20° тепла, у Карпатах сніг і ожеледь: погода на 13 листопада 2026
13 листопада в Карпатах і на Закарпатті очікуються сильні дощі з переходом у сніг, ожеледь і хуртовини на високогір'ї
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 11–13° тепла 

У п'ятницю, 13 листопада, в Україні хмарно з дощами, а на заході оголошено помаранчевий рівень небезпечності: на Прикарпатті значні, на Закарпатті та в Карпатах сильні дощі, вдень із переходом у сніг та ожеледицею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

13 листопада активний атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном над Італією, спричинить в Україні складну синоптичну ситуацію та дуже різноманітну погоду. Перед фронтом з півдня виноситиметься дуже тепле повітря, і тиск інтенсивно падатиме. Вдень за фронтом у західні області надходитиме холодне повітря, тож тиск зростатиме. Така різниця повітряних мас дасть великий температурний контраст, поривчастий вітер і дощі різної інтенсивності.

Хмарно. Дощі невеликі, у західних областях помірні; на Прикарпатті значні, в Карпатах та на Закарпатті сильні, вдень із переходом у сніг, ожеледдю та налипанням мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. У південних та більшості центральних областей вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с; на Прикарпатті та Закарпатті пориви 15–20 м/с, на високогір'ї Карпат 25–30 м/с, вдень хуртовини.

Температура вночі 3–8°, у південній частині 7–12°. Вдень 9–14°, у південній частині та більшості центральних областей 15–20°, на крайньому заході 3–8°, а в Карпатах похолодає до 0–3° морозу. 
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Рівні небезпечності

Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпечності (II рівень) для Прикарпаття, Закарпаття та Карпат: значний і сильний дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах, пориви вітру до 20 м/с, а на високогір'ї до 30 м/с, хуртовини. Жовтий рівень (I рівень) діє для південних та більшості центральних областей через туман вночі та вранці з видимістю 200–500 м. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств та рух транспорту.
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Підйом води на річках заходу

13–14 листопада на річках Пруту, Серету, Сяну та Дністра (Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська області) очікується підвищення рівнів води на 0,3–1,3 м, на річках Закарпаття – на 0,8–1,8 м, а на Тисі (ділянка Вилок – Великий Бичків) і в нижній течії Боржави – на 1,5–2,5 м. Вода залишиться в межах русел, загрози негативних наслідків немає. Там, де пройдуть сильні зливи, можливий значний місцевий і схиловий стік та підтоплення знижених місць, стрімке підвищення рівнів на малих водотоках на 0,5–1 м.

Водночас на річках суббасейну Прип'яті (Волинська, Рівненська, Житомирська області), окремих річках басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься низька осіння межень – з рівнями води, близькими до найнижчих за весь період спостережень. Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

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Погода у Києві

У п'ятницю, 13 листопада, у Києві хмарно, невеликі дощі. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 3–8°, вдень 9–14°; у Києві вночі 3–5°, вдень 11–13°.

Нагадаємо, на початку листопада в Україні було сухо, а вночі подекуди морозило, на заході – до 9° морозу. Тепер фронт із Італії принесе тепло на південь та центр, а на захід – дощі та сніг. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 9–15 листопада 2026 року

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Теги: погода прогноз погоди Карпати (гори) Київ дощ

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