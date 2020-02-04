Норвегія допоможе Києву провести термомодернізацію шкіл і садочків



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Вартість проєкту складає 7,25 млн євро

Київ продовжує співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO), із якою у 2019 році була укладена кредитна угода та підписаний договір про надання гарантії для фінансування проєкту, в рамках якого протягом 2020 року в 437 школах і дитсадках проведуть енергоефективні заходи. Про це під час візиту до дитячого садка № 471 із заступником міністра закордонних справ Норвегії паном Аудуном Халворсеном повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

Загальна вартість проєкту складає 7,25 млн євро, зокрема:

кредит NEFCO – 5 млн євро (68,9 %),

грант фонду «Норвезько-Українська ініціатива енергоефективності» – 1,3 млн євро (17,9 %),

співфінансування Києва – 0,95 млн євро (13,0 %).

«У закладах, які включено до проекту, застаріла система теплопостачання, немає належної ізоляції мереж, відсутня система погодного регулювання тощо. Як наслідок наявні великі втрати тепла. Планується, що в результаті реалізації спільного з NEFCO проекту буде зменшено споживання тепла на 15 830 Гкал/рік, а викиди CO 2 на 5 607 т/рік», – зазначив Науменко.

Він зауважив, що цей проект не лише дозволить значно зменшити споживання енергоресурсів і негативний вплив на довкілля, але і сприятиме створенню комфортних умов для навчання та роботи 186 тисяч дітей і працівників закладів бюджетної сфери.

«Київ давно ефективно співпрацює з NEFCO, зокрема, у 2014-2019 роках було успішно реалізовано спільний проект, у рамках якого термомодернізували 17 дошкільних закладів освіти, у 33 столичних школах замінили неефективне освітлення на LED, відновили 254 старі індивідуальні теплові пункти і встановили нові у 26 закладах освіти. Результат перевищив очікування, при тому, що проект був реалізований у межах бюджету. Загалом за результатами моніторингу впровадженого проекту, на початок 2020 року отримано ефект у вигляді зменшення викидів СО 2 на 43 тис. тонн, а скорочення споживання енергоресурсів складає 124 тис. Гкал», – повідомив Науменко.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури від імені КМДА висловив вдячність заступнику міністра закордонних справ Норвегії пану Адуну Халворсену та представникам NEFCO за ефективну співпрацю, важливий внесок у розвиток енергоефективності Києва та сприяння зменшенню негативного впливу на довкілля.