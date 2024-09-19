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Норвегія заявила про підвищений рівень радіації через пожежу у Чорнобилі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Норвегія заявила про підвищений рівень радіації через пожежу у Чорнобилі
Рівень радіації, ймовірно, міг зрости через лісові пожежі поблизу Чорнобиля
фото: з відкритих джерел

Радіаційне та ядерне відомство Фінляндії також заявило, що дещо вищі рівні цезію були виявлені на всіх восьми станціях збору даних

Норвегія заявила про підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137) поблизу арктичного кордону з Росією, ймовірно, пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) заявило, що воно виявило «дуже низькі» рівні радіоактивного цезію в Сванховді і Віксйорф'єллі поблизу арктичного кордону з Росією.

Відомство виявило підвищені рівні радіоактивного цезію у Сванховді з 9 по 16 вересня та у Віксйорф'єллі з 5 по 12 вересня, але ці рівні не становили загрози для людей чи навколишнього середовища, додали у відомстві.

«DSA завжди знаходить цезій на всіх станціях повітряних фільтрів в Норвегії, і це часто відбувається через підняття пилу зі старих викидів після аварії на Чорнобильській АЕС. Цього разу, швидше за все, винна лісова пожежа навколо Чорнобиля», – йдеться в повідомленні.

Радіаційне та ядерне відомство Фінляндії також заявило, що дещо вищі рівні цезію були виявлені на всіх восьми станціях збору даних.

Найвищий зафіксований результат склав 11 мікробеккерелів на кубічний метр, тоді як нормальні показники на станціях становлять менше одного мікробеккереля на кубічний метр, зазначили у відомстві, додавши, що такі показники все ще дуже малі.

У повідомленні йдеться, що середня концентрація радону у фінських будинках становить 90 беккерелів на кубічний метр – у понад мільйон разів вище.

«Тож це справді мізерні кількості»,– сказано в повідомленні.

Тим часом, станом на 08:00 19 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. 

Теги: екологія Чорнобильська зона Чорнобильська АЕС Норвегія повітря

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