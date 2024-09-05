США пояснили, чому далекобійна зброя не допоможе ЗСУ збивати ворожі літаки

Росія вже перебазувала свої літаки далі вглиб країни і 90% авіації країни-агресори дислокується за межами ураження.

Джон Кірбі : «90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб і ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 км від українського кордону, глибоко всередині Росії»

Дозвіл на застосування американської далекобійної зброї по об'єктах РФ не допоможе Україні уразити більшість авіації противника, якою він завдає ударів по українській території. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

За словами Кірбі, Росія вже перебазувала свої літаки далі вглиб країни і 90% авіації країни-агресори дислокується за межами ураження.

«90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб і ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 км від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм ATACMS і скажемо – «гаразд!» І вони зможуть уразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, – є неправдою. Це хибний аргумент», – сказав Кірбі.

За його словами, «немає оголошень про жодні зміни» у політиці США стосовно цього питання, навіть попри удари РФ по Полтаві і Львову, де загинуло багато людей. При цьому Кірбі наголосив, що позиція президента США Джо Байдена щодо підтримки України залишається непохитною і що Вашингтон зосереджений на зміцненні ППО нашої країни.

Як раніше повідомлялося, політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. Про це на брифінгу у вівторок, 3 вересня, повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер. Він нагадав, що глава Пентагону Ллойд Остін матиме нагоду зустрітися з українськими і міжнародними партнерами наприкінці цього тижня в межах формату «Рамштайн».

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.