Норвегія стала рекордсменом за кількістю придбаних електромобілів

Найпопулярніші електромобілі у Норвегії – це Tesla Model Y Hyundai Kona і Nissan Leaf

Продажі електромобілів у Норвегії встановили новий світовий рекорд: серед нових автівок, придбаних жителями країни в серпні, на електромобілі припало 94%. Про це пише AFP із посиланням на дані Норвезької дорожньої федерації (OFV).

За даними OFV, продажі електромобілів у Норвегії в серпні зайняли 94% ринку, що стало новим світовим рекордом.

Як розповіли в OFV, найпопулярніші електромобілі – Tesla Model Y (18,8% продажів), трохи менша частка в Hyundai Kona і Nissan Leaf.

У серпні норвежці купили 10 480 нових електромобілів, а з початку року їх загальна кількість зросла до 68 435.

В інших країнах Європи високі ціни та недостатньо розвинена інфраструктура гальмують просування електромобілів. Крім того, зросли продажі гібридних моделей, які об'єднують двигуни на викопному пальному з електричними батареями.

Норвегія поставила собі за мету до 2025 року продавати лише автомобілі з нульовим рівнем викидів, що на 10 років випереджає відповідну мету ЄС. Країна пропонує широкі податкові пільги, які роблять електромобілі конкурентоспроможними за ціною.

«Жодна країна у світі не наближається до Норвегії в «гонитві електромобілів». Якщо ця тенденція збережеться, ми незабаром будемо на шляху до досягнення нашої мети – 100% переходу на автомобілі з нульовим рівнем викидів до 2025 року», – заявив директор OFV Ойвінд Солберг Торсен.

Для порівняння, за даними Європейської асоціації автовиробників Automobile Manufacturers Association, у липні загалом у ЄС електромобілі становили лише 12,1% продажів нових автівок.

Нагадаємо, Норвегія продемонструвала третій поспіль квартал економічного зростання завдяки відновленню купівельної спроможності населення та слабкій національній валюті, що сприяло збільшенню експорту. ВВП країни зросло на 0,1% у другому кварталі порівняно з попереднім періодом.