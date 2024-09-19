Який радіаційний фон у столиці: КМДА повідомила про якість повітря

Радіаційний фон у Києві не перевищує допустимих норм

НА правому березі міста зафіксований низький рівень забрудненості

Станом на 08:00 19 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул.Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 51,4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 18,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 36,0 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 67,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 20,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 45,6 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості). Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 60,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 17,9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 39,9 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 33 (низький рівень забрудненості). Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 52,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 20,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 40,1 мкг/м3.

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості). Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 44,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 18,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 32,3 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості). Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 74,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 26,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 51,7 мкг/м3. Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості). Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 67,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 23,9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 46,7 мкг/м3.

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж 18-19 вересня у Києві завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень.