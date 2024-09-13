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Забруднена вода з Десни може досягти Київщину: чи становитиме загрозу для людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Забруднена вода з Десни може досягти Київщину: чи становитиме загрозу для людей
Забруднена вода дійшла до Чернігівської області і просунулося по Десні
фото: Стас Козлюк

Дмитро Новицький зауважив, що у воді з Десни, яка орієнтовно 16 вересня може надійти до Києва, з'явився запах

Орієнтовно у понеділок, 16 вересня, забруднена вода з Десни може досягти Київщини. Президент Асоціації «Укрводоканалекологія», заступник генерального директора Київводоканалу зі стратегічної політики Дмитро Новицький 5 каналу розповів, чи варто людям хвилюватися.

«Хочу заспокоїти всіх киян, всіх тих, хто п`є воду з київського водоканалу. Вода відповідає всім державним правилам і нормам. цілком безпечно пити, не бійтеся», – йдеться у заяві.

Дмитро Новицький зауважив, що у воді з Десни, яка орієнтовно 16 вересня може надійти до Києва, з'явився запах. Однак «Укрводоканалекологія» пристосовує технології у боротьбі з викликами, які виникають. Наприклад, у місцях водозабору з Десни додають спеціальне активоване вугілля.

Нагадаємо, ситуація із забрудненням води в річці Десна є контрольованою: у районі Чернігова вже відмічають поліпшення ситуації.

Зазначимо, що 10 вересня ситуація зі станом річки Десна у межах Чернігова покращилася. Виконувач обов'язків міського голови розповів, що в районі переправи продовжує працювати установка аерації, яка збільшила рівень кисню у воді.

Раніше, 9 вересня повідомлялося, що забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроблено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.  

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Теги: екологія Київ вода відкрита вода Київщина Україна річка столиця

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