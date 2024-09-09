Порятунок унікального озера у Києві: завершено тендерний відбір підрядної організації

Озеро Синє на Виноградарі у серпні

КМДА зазначає, що першим етапом виконають роботи з розчищення та відновлення озера

Сьогодні, 9 вересня, комунальне підприємство «Плесо» завершило тендерний відбір підрядної організації та підписало договір на виконання робіт щодо відновлення озера Синє на столичному Виноградарі. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Основні роботи включатимуть:

розчищення водойми;

очищення від мулу дна озера;

влаштування з’єднувальних проток.

КМДА зазначає, що першим етапом виконають роботи з ревіталізації водойми, а саме розчищення та відновлення озера.

«Попередні спроби визначення підрядника, які проводилися п’ять разів, не дали результату через різні причини. Зокрема, через невідповідність поданих документів і перевищення бюджетних лімітів пропозиціями учасників», – пояснили у КМДА.

Нагадаємо, що унікальне озеро Синє на столичному Виноградарі повністю висохло, так і не дочекавшись запланованих робіт по ревіталізації. Громадський активіст Юрій Андреєв оприлюднив свіже фото висохлого озера, по дну якого ходять люди.