Спека суттєво впливає на народжуваність – The Economist

На думку вчених, ефект може посилюватись у міру прискорення кліматичних змін на Землі

Вчені зафіксували зниження народжуваності через дев'ять місяців після аномальної спеки в Іспанії. Дослідження, в якому йдеться про можливе погіршення ситуації із подальшою зміною клімату, опубліковано в журналі Population Studies. Про це пише The Economist.

«Оскільки температура продовжує зростати, низка країн намагатимуться запобігти смертності від спеки та боротися з екстремальною погодою. Але глобальне потепління також має набагато менший вплив, зокрема, як припускають дослідники, на народжуваність», – пише видання.

Провідний дослідник з Інституту демографічних досліджень Макса Планка в Німеччині Рісто Конте Кейвабу та його колеги вивчили зв'язок між температурою повітря та народжуваністю в Іспанії. Вчені розрахували загальний коефіцієнт народжуваності (ОКР), який відображає приблизну середню кількість дітей, народжених жінками за їхнє життя, та зіставили дані з погодними умовами.

Дослідження охопило період з 2010 до 2018 року і показало, що після того, як температура повітря в Іспанії піднімалася вище 25 градусів, ОКР знижувався через дев'ять місяців на 0,3%. При цьому після 30-градусної спеки зниження досягало 0,8%.

У The Economist нагадали, що взаємозв'язок між температурою та народжуваністю спостерігався і раніше – зачаття відбувається у більш прохолодну пору року. При цьому нове дослідження доводить зниження народжуваності після стрибків середньодобової температури по всьому світу.

Однією з причин вчені називають зниження статевої активності у спеку. Також дослідження на тваринах показали, що тепловий стрес призводить до тимчасового погіршення якості сперми, ефект якого проявляється через кілька тижнів. Аналогічні дані були отримані і для людей – після дії спеки якість і рухливість сперматозоїдів погіршуються через два-вісім тижнів.

Нагадаємо, національний парк Долина Смерті (Каліфорнія, США) пережив найспекотніше метеорологічне літо (червень-серпень) за всю історію спостережень із середньою 24-годинною температурою 104,5°F (40,3°C). Це перевищує попередній рекорд у 104,2°F (40,1°C), встановлений у 2021 та 2018 роках.