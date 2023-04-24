Нова скульптура з'явиться у київському ботсаду: українці обурені (фото)

Скульптуру встановлять за кошти невідомого мецената

У фонтані на вході до ботсаду Гришка встановлюють скульптуру. Це буде інсталяція, що зображує пару закоханих у велетенських золотих пелюстках. Фото майбутньої композиції в «центральному фонтані квітів» опублікував блогер-урбаніст Віталій Селик.

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Готова до встановлення скульптура фото з відкритих джерел

Фонтан, ймовірно, можуть відкрити до 1 травня. Конкурсу, який вибрав би скульптурну композицію з кількох можливих варіантів, не проводилося.

фото з відкритих джерел

За словами місцевих, проєкт нібито реалізується за гроші мецената. Чорні борти чаші фонтану декоровано золотими написами. Наразі встановлюють золоті пелюстки.

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Майбутню скульптуру розташують на цьому місці фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

У коментарях до допису користувачі здебільшого обурені. Вони називають проєкт оновлення «жлобством» і наголошують, що замість встановлення нової скульптури краще б організатори передали кошти на армію.

Окрім того, скульптуру закоханих у фонтан поки що не встановили.

Нагадаємо, що парламент може змінити умови для визначення меж парків, зоопарків, дендропарків та інших штучних об’єктів природно-заповідного фонду.

До слова, на Володимирській гірці чоловік намагався викрасти скульптуру. Раніше повідомлялося, що в Бородянці до річниці деокупації Київщини відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем».