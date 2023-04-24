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Нова скульптура з'явиться у київському ботсаду: українці обурені (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нова скульптура з'явиться у київському ботсаду: українці обурені (фото)
Візуалізація нової скульптури у фонтані
фото з відкритих джерел

Скульптуру встановлять за кошти невідомого мецената 

У фонтані на вході до ботсаду Гришка встановлюють скульптуру. Це буде інсталяція, що зображує пару закоханих у велетенських золотих пелюстках. Фото майбутньої композиції в «центральному фонтані квітів» опублікував блогер-урбаніст Віталій Селик. 

Готова до встановлення скульптура
Готова до встановлення скульптура
фото з відкритих джерел

Фонтан, ймовірно, можуть відкрити до 1 травня. Конкурсу, який вибрав би скульптурну композицію з кількох можливих варіантів, не проводилося. 

Нова скульптура з'явиться у київському ботсаду: українці обурені (фото) фото 1
фото з відкритих джерел

За словами місцевих, проєкт нібито реалізується за гроші мецената. Чорні борти чаші фонтану декоровано золотими написами. Наразі встановлюють золоті пелюстки. 

Майбутню скульптуру розташують на цьому місці
Майбутню скульптуру розташують на цьому місці
фото з відкритих джерел
Нова скульптура з'явиться у київському ботсаду: українці обурені (фото) фото 2
фото з відкритих джерел

У коментарях до допису користувачі здебільшого обурені. Вони називають проєкт оновлення «жлобством» і наголошують, що замість встановлення нової скульптури краще б організатори передали кошти на армію.

Нова скульптура з'явиться у київському ботсаду: українці обурені (фото) фото 3
Нова скульптура з'явиться у київському ботсаду: українці обурені (фото) фото 4

Окрім того, скульптуру закоханих у фонтан поки що не встановили. 

Нагадаємо, що парламент може змінити умови для визначення меж парків, зоопарків, дендропарків та інших штучних об’єктів природно-заповідного фонду. 

До слова, на Володимирській гірці чоловік намагався викрасти скульптуру. Раніше повідомлялося, що в Бородянці до річниці деокупації Київщини відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем».

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Теги: Київ фонтан

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