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NASA спростувало заяву про падіння свого супутника над Києвом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
NASA спростувало заяву про падіння свого супутника над Києвом
Момент спалаху невідомого об'єкта в небі над столицею
фото: скріншот відео з соцмереж

Представник космічного агентства відреагував на заяву Київської міської військової адміністрації про те, що яскравий спалах у небі над столицею міг бути падінням супутника NASA

Спалах у небі над Києвом, який бачили жителі столиці 19 квітня, не був спричинений падінням з орбіти супутника Rhessi. Науковці американського космічного агентства NASA припускають, що це був болід (метеор). Про це пише Reuters.

У NASA заявили, що, можливо, плутанина виникла через попереднє повідомлення агентства про виведення з орбіти знятого з експлуатації супутника Rhessi. Раніше повідомлялося, що в ніч проти 20 квітня на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA, який вивчав Сонце з 2002 року.

Судячи з відеотрансляції космічного агентства, супутник ще не ввійшов в атмосферу Землі.

Нагадаємо, що мешканці Києва ввечері 19 квітня бачили в небі яскравий спалах повітряного об'єкта.

За попередньою інформацією КМВА, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Водночас науково-популярний проєкт Alpha Centauri цю версію заперечив: за даними науковців, біля Києва впав не супутник, а метеор

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Теги: НЛО Київ NASA

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