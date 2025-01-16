Новий начальник КМВА відзначився курйозним розлученням

У грудні 2023 року Тимур Ткаченко розлучився з дружиною Ганною, однак вже у лютому 2024 вони знову стали подружжям

У 2023 році високопосадовець двічі намагався порвати із дружиною

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко двічі намагався розлучитися зі своєю дружиною Ганною, але щоразу сам передумував. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка».

Наприкінці серпня 2023 року Тимур Ткаченко подав судовий позов про розірвання шлюбу з дружиною Ганною. Але буквально через тиждень позивач відкликав позов.

Наприкінці серпня 2023 року Тимур Ткаченко виявив бажання розлучитися, але через кілька днів передумав дані держпорталу «Судова влада України»

У листопаді 2023-го Тимур Ткаченко знову подався до суду: цього разу його наміри розлучитися були більш категоричнішими. Його позовна заява звучала так: «Спільне життя з дружиною не склалось, сторони мають різні погляди на життя, спільного господарства не ведуть, фактично шлюбні стосунки припинені… Подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе та суперечить їхнім з відповідачем інтересам».

У грудні 2023 року Шевченківський райсуд Києва зробив Тимура та Ганну Ткаченків вільними. А вже через тиждень після рішення суду (третій день після Нового 2024 року) адвокат Ткаченка вже стояла під дверима Київського апеляційного суду. Як виявилося, її клієнт… знову передумав розлучатися, а сімейно-шлюбні відносини за час свят були відновлені, «у подружжя є почуття та бажання вживати заходів щодо примирення». З цих міркувань позивач хоче все відмотати назад і просив апеляцію визнати нечинним рішення суду першої інстанції.

І у день закоханих, 14 лютого 2024 року, Тимур і Ганна Ткаченки знову стали родиною.

Як повідомляв «Главком», 31 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. На його місце глава держави призначив Тимура Ткаченка, який був заступником Міністра розвитку громад та територій України.