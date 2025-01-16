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Новий начальник КМВА відзначився курйозним розлученням

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Новий начальник КМВА відзначився курйозним розлученням
У грудні 2023 року Тимур Ткаченко розлучився з дружиною Ганною, однак вже у лютому 2024 вони знову стали подружжям
фото: facebook.com/timurtkachenko

У 2023 році високопосадовець двічі намагався порвати із дружиною

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко двічі намагався розлучитися зі своєю дружиною Ганною, але щоразу сам передумував. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка». 

Наприкінці серпня 2023 року Тимур Ткаченко подав судовий позов про розірвання шлюбу з дружиною Ганною. Але буквально через тиждень позивач відкликав позов.

Наприкінці серпня 2023 року Тимур Ткаченко виявив бажання розлучитися, але через кілька днів передумав
Наприкінці серпня 2023 року Тимур Ткаченко виявив бажання розлучитися, але через кілька днів передумав
дані держпорталу «Судова влада України»

У листопаді 2023-го Тимур Ткаченко знову подався до суду: цього разу його наміри розлучитися були більш категоричнішими. Його позовна заява звучала так: «Спільне життя з дружиною не склалось, сторони мають різні погляди на життя, спільного господарства не ведуть, фактично шлюбні стосунки припинені… Подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе та суперечить їхнім з відповідачем інтересам». 

У грудні 2023 року Шевченківський райсуд Києва зробив Тимура та Ганну Ткаченків вільними. А вже через тиждень після рішення суду (третій день після Нового 2024 року) адвокат Ткаченка вже стояла під дверима Київського апеляційного суду. Як виявилося, її клієнт… знову передумав розлучатися, а сімейно-шлюбні відносини за час свят були відновлені, «у подружжя є почуття та бажання вживати заходів щодо примирення». З цих міркувань позивач хоче все відмотати назад і просив апеляцію визнати нечинним рішення суду першої інстанції. 

І у день закоханих, 14 лютого 2024 року, Тимур і Ганна Ткаченки знову стали родиною.

Як повідомляв «Главком», 31 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. На його місце глава держави призначив Тимура Ткаченка, який був заступником Міністра розвитку громад та територій України.

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Теги: адвокат шлюб Володимир Зеленський президент Тимур Ткаченко

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