Байден замінив страту на довічне для двох увʼязнених. Вони просять залишити смертний вирок

Причина у току, що апеляції засуджених до страти завжди розглядають ретельніше

У США двоє засуджених до смертної кари, яким президент Джо Байден замінив покарання на довічне увʼязнення без права на дострокове звільнення, відмовилися підписувати відповідні документи. Про це повідомляє NBC News.

Так, адвокати увʼязнених подали позови до суду з вимогою скасувати указ Байдена. Все тому що засуджені кажуть про свою невинуватість і вважають, що помʼякшення вироків зі смертної кари на довічне увʼязнення зменшить шанси на успіх їхніх справ в апеляціях.

Як пояснюють експерти, апеляції засуджених до страти завжди розглядають ретельніше, щоб уникнути можливих судових помилок.

Поки що залишається невідомим, чи вдасться відмовитися від помʼякшення смертного вироку і яким буде рішення суду за позовами засуджених. Адже ще в 1927 році Верховний суд США постановив, що згода увʼязненого на відтермінування страти або на повне помилування не потрібна.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зробив найбільший одноденний акт помилування злочинців в історії Америки. Він пом'якшив вироки для майже 1 500 осіб, звільнених із в'язниці та поміщених під домашній арешт під час пандемії Covid-19, а також помилував 39 американців, засуджених за ненасильницькі злочини.

Раніше Байден повністю помилував свого сина Хантера у двох судових справах. Він висловив сподівання, що американці зрозуміють його як батька та президента. Демократ додав, що Хантера вибірково і несправедливо переслідували, оскільки щодо податкових злочинів у США суди не виносять кримінальні рішення. Чинний президент пов'язав звинувачення на адресу сина зі спробами зламати його самого.

До слова, президент США Джо Байден помилував американських військовослужбовців, засуджених за вже скасовану заборону на ЛГБТ-стосунки в армії.