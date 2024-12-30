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Зеленський призначив військового омбудсмена (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський призначив військового омбудсмена (фото)
За словами президента, Решетилова багато зробила для розбудови державних інституцій
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Ольга Решетилова є засновницею «Медійної ініціативи за права людини»

Очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

«Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців», – повідомив глава держави.

Як зазначив президент, ключовим завданням є підготовка законопроєкту про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

«Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому», – додав він.

Президент України та уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей
Президент України та уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обрав «сильну кандидатуру» на посаду військового омбудсмена.

Як наголошував очільник України, разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони вони погодять відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, а також відповідні системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше. Зеленський зазначив, що створення інституції військового омбудсмена було запитом військових і об'єктивною потребою.

До слова, найчастішими скаргами від військових до омбудсмена є ненадання відпусток та відсутність виплат після поранень. Упродовж 2024 року до нього надійшло близько 4 тис. скарг від чинних військовослужбовців, і за кожним із них була юридична реакція. Окрім відпусток та відсутність виплат, солдати також часто скаржаться на незаконні дії командирів.

Теги: Володимир Зеленський президент указ

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