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«Вибори – це свято». Лукашенко, який готує поліцію до побиття громадян, зробив цинічну заяву

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Вибори – це свято». Лукашенко, який готує поліцію до побиття громадян, зробив цинічну заяву
Самопроголошений президент Білорусі заявив про тиск на членів виборчкомів у Білорусі
фото: Associated Press

Лукашенко нагадав, що з 1 січня розпочалася передвиборча агітація, наголосивши, що це «час непростий»

Президентські вибори у Білорусі мають бути «святом», а не «американським шоу». Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 3 січня на зустрічі з головами облвиконкомів та Мінського міськвиконкому. 

«Вибори треба зробити як свято. Нам американське шоу, де стріляють у вухо чи у голову, не треба. Нам треба, щоб ці вибори гідно пройшли і ми не підставлялися вкотре під критику», – сказав Лукашенко.

Він нагадав, що з 1 січня розпочалася передвиборча агітація, наголосивши, що це «час непростий». За його словами, «у жодному разі не можна порушувати законодавство щодо виборів», щоб на білоруську владу «не валилася всяка погань з-за кордону».

Після наради з губернаторами Лукашенко, допустив використання військової сили під час виборів.

«Де треба, міліцію, де треба, військових сміливо підключайте. Так, щоб був порядок», – наголосив він.

Лукашенко також заявив, що якісь «негідники» вже тиснуть на членів виборчкомів Білорусі.

«Допоможіть виборчим комісіям на дільницях», – дав доручення губернаторам самопроголошений президент Білорусі.

Вибори президента Білорусі заплановані на 26 січня цього року. На участь у них претендують п'ять осіб, включаючи Лукашенка, який обіймає посаду глави держави з 1994 року та претендує на сьомий президентський термін.

Раніше джерела видання «Наша Нiва» розповіли, що перед переобранням Лукашенка на черговий президентський термін силовикам поставили завдання профільтрувати всіх, хто може протестувати перед виборами або під час голосування.

Нагадаємо, центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента. Так, у списку: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк. 

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича – 134 472, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова – 125 577, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку – 121 077, голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка – 112 779.

Також Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет.

До слова, Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод.

Теги: Білорусь запрошення президент Олександр Лукашенко вибори

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