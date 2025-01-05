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Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та божився, що не винен – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та божився, що не винен – Зеленський
За словами Зеленського, Лукашенко стверджував, що намагався відмовити Путіна від нападу на Україну
фото: скріншот із відео

За словами Зеленського, Лукашенко, відчувши провину, запропонував Україні вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети. Про це глава держави розповів у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

За словами Зеленського, Лукашенко стверджував, що намагався відмовити російського диктатора Володимира Путіна від нападу на Україну.

«Ти повір, Володю, це не я, говорив він мені. Він казав, що не контролює ракети, що це Путін», – згадав розмову український президент.

Натомість Зеленський відповів Лукашенку, що він «такий самий убивця». Водночас президент Білорусі переконував, що «не можна воювати з росіянами».

Потім, за словами Зеленського, Лукашенко, відчувши провину, запропонував Україні вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну – вони нібито «самі завернули на Київ».

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь має бути присутня на переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, адже там нібито будуть обговорювати білоруські інтереси.

Білоруський диктатор зазначив, що попередив про потребу Білорусі бути на переговорах, зокрема, очільника Кремля Володимира Путіна. За словами Лукашенка, це «наша проблема» і він не хоче, щоб на перемовинах «розв'язували наші питання без нас».

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Теги: диктатор Офіс президента президент Володимир Зеленський путін Олександр Лукашенко Білорусь

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