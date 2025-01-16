Колишні президенти США не прийдуть на інавгураційний обід Трампа – NBC

Клінтон, Буш та Обама не братимуть участі в інавгураційному обіді Трампа

Колишні американські лідери – 42-й президент Білл Клінтон, 43-й президент Джордж Буш-молодший і 44-й президент Барак Обама – не будуть присутні на інавгураційному обіді Дональда Трампа 20 січня. Про це повідомила телекомпанія NBC з посиланням на джерела.

За їхніми відомостями, Обама та Клінтон вже отримали запрошення на обід, проте не планують брати у ньому участь. Запрошення було надіслано і колишній першій леді та колишньому держсекретарю Гілларі Клінтон, але вона також відмовилася відвідувати захід. Представники Буша-молодшого заявили NBC, що не знають про отримання запрошення.

Проте всі три колишні президенти відвідають церемонію приведення Трампа до присяги, яка відбудеться наступного понеділка, 20 січня, зазначає NBC. Зазвичай після інавгураційної промови нового глави держави президент, повноваження якого завершилися, залишає Вашингтон. А новий президент після прощання зі своїм попередником повертається до Капітолію, де влаштовується інавгураційний обід, традицію проведення якого заклав 1953 року 34-й президент США Дуайт Ейзенхауер.

До слова, арем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не буде присутній на інавгурації нового президента США 20 січня, а от засновник маркетплейсу Amazon Джефф Безос, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск та засновник Meta Марк Цукерберг будуть гостями на заході.

Нагадаємо, усі VIP-квитки на інавгурацію Трампа розпродані.Комітет із інавгурації обраного президента США Дональда Трампа більше не продає квитки на церемонію вступу політика на посаду.