Звільнення українців з полону: Зеленський показав зворушливе відео

Українські захисники після повернення з полону обіймаються з побратимами

Україна змогла повернути захисників «Азовсталі» та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного та воїнів із різних напрямків фронту

У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян. Президент України Володимир Зеленський показав перші хвилини українців після повернення з російської неволі.

На оприлюднених кадрах захисники телефонують до рідних та спілкуються, не стримуючи сліз. Воїни радіють поверненню на рідну землю.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону 189 українців додому. Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

8 фото На весь екран













189 українців додому повернулися з російського полону фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей.

Раніше уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова опублікувала поіменний список 630 українських військовополонених, які, за її словами, понад рік перебувають у російському полоні. Москалькова стверджує, що Україна нібито «затягує» процес обміну полоненими.

До слова, Росія та Україна обмінялися посилками та листами для військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося передати 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами для українських полонених.